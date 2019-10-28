Екатерина. Самозванцы

Новости Спорт

Все видео этой рубрики
28 октября 201915:40

Неймару и Мбаппе придется подождать. "Реал" отказался от трансферов

EPA

Руководство мадридского "Реала" временно наложило запрет на проведение покупок футболистов в течение ближайших трансферных "окон". Это решение санкционировал лично президент "Королевского клуба" Флорентино Перес, основываясь на отчете тренерского штаба.

Клуб из столицы Испании может изменить эту позицию только в том случае, если в составе появятся пробелы вследствие тяжелых травм или незапланированного ухода игроков, сообщает издание As. Главному тренеру Зинедину Зидану предписано в полной мере использовать футболистов, приобретенных летом на сумму в 303 млн евро.

В течение лета и осени не раз сообщалось, что "Реал" намерен приобрести одну-две звезды европейского и мирового футбола в ближайшее время. Речь шла, в частности, о бразильце Неймаре и чемпионах мира в составе сборной Франции Килиане Мбаппе и Поле Погба. Теперь им, по-видимому, придется подождать приглашения в Мадрид.

Сейчас

15:25

Рядом с Лос-Анджелесом возник новый пожар

15:18

Депутаты назвали возможные сроки за интернет-пропаганду наркотиков

13:59

В Москву идут морозы

13:38

Cтуденту Банину, планировавшему бойню в техникуме, предъявлено обвинение

12:47

Евросоюз одобрил третью отсрочку даты Brexit

12:15

В УК появится статья за пропаганду употребления наркотиков в интернете

11:28

Роструд предупредил о короткой рабочей неделе

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Депутаты назвали возможные сроки за интернет-пропаганду наркотиков

Депутаты назвали возможные сроки за интернет-пропаганду наркотиков

1 час назад
Евгений Поддубный: а был ли Багдади?

Евгений Поддубный: а был ли Багдади?

27 минут назад
Деревья повалило, крыши сорвало: сильный ветер в столичном регионе сохранится до вечера

Деревья повалило, крыши сорвало: сильный ветер в столичном регионе сохранится до вечера

1 час назад

Трансляции

18:50

Программа "60 минут"
20:00

Программа "Вести в 20:00"
23:00

Вечер с Владимиром Соловьевым

Завтра, 29 октября

12:50

Программа "60 минут по горячим следам"
Все трансляции
Cтуденту Банину, планировавшему бойню в техникуме, предъявлено обвинение

Cтуденту Банину, планировавшему бойню в техникуме, предъявлено обвинение

2 часа назад
Евросоюз одобрил третью отсрочку даты Brexit

Евросоюз одобрил третью отсрочку даты Brexit

3 часа назад
Принц Гарри и Меган Маркл подумывают покинуть Британию и уехать в США

Принц Гарри и Меган Маркл подумывают покинуть Британию и уехать в США

1 час назад
Дед-цыган заставил Максима Фадеева выпить кровь любимого поросенка

Дед-цыган заставил Максима Фадеева выпить кровь любимого поросенка

1 час назад
10 регионов России с самым высоким уровнем безработицы

10 регионов России с самым высоким уровнем безработицы

10 часов назад
Следователи проверяют ролики, в которых дети беседуют со взрослыми о сексе

Следователи проверяют ролики, в которых дети беседуют со взрослыми о сексе

45 минут назад
"Гетти" разросся в пять раз: рядом с Лос-Анджелесом возник новый пожар

"Гетти" разросся в пять раз: рядом с Лос-Анджелесом возник новый пожар

1 час назад
В Москве проведут эксперимент по созданию частных СИЗО

В Москве проведут эксперимент по созданию частных СИЗО

6 часов назад
На 77 году жизни скончался бывший советский диссидент Владимир Буковский

На 77 году жизни скончался бывший советский диссидент Владимир Буковский

13 часов назад
Лучший аккордеонист мира Ришар Гальяно даст концерт в Доме музыки

Лучший аккордеонист мира Ришар Гальяно даст концерт в Доме музыки

1 час назад
Екатерина против самозванцев: продолжение киносаги о самой яркой женщине на престоле

Екатерина против самозванцев: продолжение киносаги о самой яркой женщине на престоле

3 часа назад
Зал "Зарядье" прирастает Сибирью

Зал "Зарядье" прирастает Сибирью

5 часов назад
Хватит травить народ. Кино про вино. Фильм Дмитрия Киселева

Хватит травить народ. Кино про вино. Фильм Дмитрия Киселева

18 часов назад
3 512
Нужна помощь: Настю Озерову спасет протонная терапия

Нужна помощь: Настю Озерову спасет протонная терапия

21.10.2019 09:15
Геймеры раскритиковали Call of Duty: Modern Warfare за русофобию

Геймеры раскритиковали Call of Duty: Modern Warfare за русофобию

20 минут назад
"Юмор хотели сделать": татарские артисты сняли провокационное видео со сбитой кошкой

"Юмор хотели сделать": татарские артисты сняли провокационное видео со сбитой кошкой

42 минуты назад
Эксперты рассказали, сколько лет россиянам придется копить на свой дом

Эксперты рассказали, сколько лет россиянам придется копить на свой дом

56 минут назад
Солнечный свет улучшает кишечную микробиоту

Солнечный свет улучшает кишечную микробиоту

1 час назад
Мария Бутина: не хочу, чтобы кто-либо прошел через этот кошмар

Мария Бутина: не хочу, чтобы кто-либо прошел через этот кошмар

2 часа назад
Бывший и.о. главы правительства Дагестана проведет в колонии более 6 лет

Бывший и.о. главы правительства Дагестана проведет в колонии более 6 лет

2 часа назад
В Москву идут морозы

В Москву идут морозы

2 часа назад
Появилось видео с места обнаружения самолета, разбившегося в Пермском крае

Появилось видео с места обнаружения самолета, разбившегося в Пермском крае

2 часа назад
Из-за ревности к мужу жительница Хакасии пыталась выколоть глаза младенцу

Из-за ревности к мужу жительница Хакасии пыталась выколоть глаза младенцу

2 часа назад
Депутаты добиваются большей прозрачности санкций за непрозрачные стекла

Депутаты добиваются большей прозрачности санкций за непрозрачные стекла

2 часа назад
Создатель "Чернобыля" готовит перезапуск "Пиратов Карибского моря" без Джонни Деппа

Создатель "Чернобыля" готовит перезапуск "Пиратов Карибского моря" без Джонни Деппа

3 часа назад
В России хотят разрешить строить дома ближе к аэропортам

В России хотят разрешить строить дома ближе к аэропортам

3 часа назад
В Рязанской области священника отстранили от служения за пьянство и побои супруги

В Рязанской области священника отстранили от служения за пьянство и побои супруги

3 часа назад
Грабитель-хвастун снял ролик о своем заработке и тут же попался

Грабитель-хвастун снял ролик о своем заработке и тут же попался

3 часа назад
Телевизоры Samsung подчинились "Алисе"

Телевизоры Samsung подчинились "Алисе"

3 часа назад
Названы продукты, снижающие риск развития рака лёгких даже у курильщиков

Названы продукты, снижающие риск развития рака лёгких даже у курильщиков

3 часа назад
Массу бозона Хиггса измерили с рекордной точностью

Массу бозона Хиггса измерили с рекордной точностью

4 часа назад
За секс на борту самолета его "виновники" заплатят по тысяче

За секс на борту самолета его "виновники" заплатят по тысяче

4 часа назад
На Севере - жить: как создают общественные пространства и парки в суровом климате

На Севере - жить: как создают общественные пространства и парки в суровом климате

4 часа назад
Китовая рвота сделала тайского рыбака богачом

Китовая рвота сделала тайского рыбака богачом

4 часа назад
"Высокому хэтчу" Lada Xray пообещали привить "основные инстинкты"

"Высокому хэтчу" Lada Xray пообещали привить "основные инстинкты"

4 часа назад
WADA готовится рассмотреть новые санкции в отношении России

WADA готовится рассмотреть новые санкции в отношении России

5 часов назад
Роструд предупредил о короткой рабочей неделе

Роструд предупредил о короткой рабочей неделе

5 часов назад
В Екатеринбурге соседи замуровали пенсионера в квартире из-за лая его собак

В Екатеринбурге соседи замуровали пенсионера в квартире из-за лая его собак

5 часов назад
Пациент на ходу выпал из кареты скорой помощи

Пациент на ходу выпал из кареты скорой помощи

5 часов назад
Микроавтобус врезался в частный самолет в аэропорту Петербурга

Микроавтобус врезался в частный самолет в аэропорту Петербурга

6 часов назад
Лаборантка заразила себя вирусом осповакцины

Лаборантка заразила себя вирусом осповакцины

6 часов назад
Как изменится жизнь россиян с 1 ноября

Как изменится жизнь россиян с 1 ноября

6 часов назад
Эксперты определили, какие автомобили скоро собьют популярность кроссоверов

Эксперты определили, какие автомобили скоро собьют популярность кроссоверов

6 часов назад
Расстрелявшего восемь человек в Забайкалье срочника взяли под стражу

Расстрелявшего восемь человек в Забайкалье срочника взяли под стражу

6 часов назад
Тайсон Фьюри пошел вразнос. После бокса и рестлинга – ММА

Тайсон Фьюри пошел вразнос. После бокса и рестлинга – ММА

7 часов назад
Дэвид Линч получил "Оскар" за вклад в кинематограф

Дэвид Линч получил "Оскар" за вклад в кинематограф

7 часов назад
Животные и растения восстали из пепла динозавров очень быстро

Животные и растения восстали из пепла динозавров очень быстро

7 часов назад
Правительство отказалось вводить "углеродный налог" Чубайса

Правительство отказалось вводить "углеродный налог" Чубайса

8 часов назад

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку