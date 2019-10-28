Евгений Поддубный: а был ли Багдади?

"У каждого американского президента должен быть свой бен Ладен. У Трампа это Абу Бакр аль-Багдади. Вот так теперь говорят в Сирии", — рассказал в прямом эфире программы "60 минут" военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный.

"Причем никто не берется рассуждать о том, действительно ли американцы уничтожили террориста №1, главу "Исламского государства" (запрещено в РФ). Говорят лишь о том, что на ситуацию в Сирии это никак не повлияет, потому что для рядовых террористов и их главарей Абу Бакр аль-Багдади — это цифровой персонаж. Они видели его только в агитационных роликах, в которых он вербовал новых адептов. А боевые действия террористы вели самостоятельно и с Багдади их не координировали", — подчеркнул журналист.

Он отметил, что американцы до сих пор не представили результатов ДНК-теста ликвидированного террориста, а также не объяснили, с чем собираются сравнивать пробы и откуда вообще у Вашингтона образцы ДНК Абу Бакра Багдади.

"Вот главный вопрос, который сегодня задают не только сирийцы, но и многие эксперты. Они хотели бы понять: убили ли американцы Багдади, и был ли он вообще", — пояснил Евгений Поддубный.

Ранее президент США Дональд Трамп в своем специальном обращении сообщил об уничтожении в Сирии террориста №1 Абу Бакр аль-Багдади. По словам Трампа, Багдади взорвал пояс смертника, пытаясь скрыться от военных США в подземном туннеле. В ходе операции по ликвидации было уничтожено большое количество боевиков, освобождены 11 детей. Трамп также добавил, что никто из американских военных не пострадал. Он поблагодарил Россию, Турцию, Сирию и Ирак за помощь в ликвидации главаря ИГ.

При этом в Минобороны России сомневаются в реальности проведенной операции. Ведомство не располагает достоверной информацией об уничтожении аль-Багдади и не открывало воздушное пространство над Сирией для американской авиации.