WTA Finals. Элина Свитолина начала защиту титула с победы

На итоговом турнире Женской теннисной ассоциации Shiseido WTA Finals в китайском Шэньчжэне стартовали матчи Фиолетовой группы. Прошлогодняя победительница соревнований украинка Элина Свитолина выиграла у чешки Каролины Плишковой.

Матч получился достаточно упорный, хотя и завершился в двух партиях. Но в первой Свитолина смогла выиграть только на тай-брейке, а во второй ее преимущество составило 2 очка – 6:4. Позднее в этой группе чемпионка Уимблдона румынка Симона Халеп встретится с победительницей US Open Бьянкой Андрееску из Канады.

Днем ранее старт взяли теннисистки в Красной группе. Японка Наоми Осака была сильнее чешки Петры Квитовой — 7:6, 4:6, 6:4. А Эшли Барти из Австралии переиграла чемпионку Кубка Кремля швейцарку Белинду Бенчич — 5:7, 6:1, 6:2.