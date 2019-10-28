"Юмор хотели сделать": татарские артисты сняли провокационное видео со сбитой кошкой

Заслуженная артистка Башкирии и Татарстана Гузель Уразова и татарский певец Фирдус Тямаев выложили в Instagram спорное видео со сбитым на трассе котом. Шуточный настрой друзей был принят в штыки пользователями, после чего запись была удалена, но к тому моменту ролик уже разошелся по соцсетям, так что звездам эстрады пришлось публично извиняться.

"Сами понимаете, есть хочется. Поэтому вот здесь мы и остановились. Только шашлык не успели сделать", — шутили артисты.

Спустя несколько часов на них обрушился шквал критики и оскорблений — подписчики резонно указывали на неуместность таких шуток. Уразова удалила и видео, и публикацию, однако к тому моменту общественность уже бурлила.

В ответ на одно из гневных сообщений Тямаев заявил, что "это было не животное, мы юмор хотели сделать". После он опубликовал видео, на котором извинился перед теми, кого задела за живое их совместная акция.

"Пожалуйста, поймите меня: это была шутка. Мы его не задавили, не прыгали на нем, не танцевали, не пели на нем. Мы его даже убрали. Вот про то, как два года назад, когда у абыя горел сарай, я зашел в него и вытащил двух овец и собаку, никто не написал", — посетовал артист.