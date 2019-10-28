Екатерина. Самозванцы

Новости Общество

Все видео этой рубрики
28 октября 201916:59

Навальный, Соболь и ФБК заплатят 88 миллионов комбинату школьного питания

Максим Григорьев/ТАСС

Арбитражный суд в Москве удовлетворил иск компании "Московский школьник", поставляющей питание для школ, к Алексею Навальному, Любови Соболь и Фонду борьбы с коррупцией (ФБК).

Как передает "Интерфакс", об этом общественность проинформировала пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш, которая сообщила, что "решение суда будем обжаловать".

Истец требовал признать не соответствующей действительности распространенную ответчиками информацию в видеоролике, посвященном проблемам организации питания детей в столичных школах и детских садах. В компании также хотят, чтобы ФБК опроверг сообщение и удалил видеоролик из Интернета. Кроме этого в "Московском школьнике" оценили ущерб своей деловой репутации в 1 миллиард 400 миллионов рублей, попросив суд взыскать данную сумму с ответчиков.

Сейчас

15:25

Рядом с Лос-Анджелесом возник новый пожар

15:18

Депутаты назвали возможные сроки за интернет-пропаганду наркотиков

13:59

В Москву идут морозы

13:38

Cтуденту Банину, планировавшему бойню в техникуме, предъявлено обвинение

12:47

Евросоюз одобрил третью отсрочку даты Brexit

12:15

В УК появится статья за пропаганду употребления наркотиков в интернете

11:28

Роструд предупредил о короткой рабочей неделе

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Депутаты назвали возможные сроки за интернет-пропаганду наркотиков

Депутаты назвали возможные сроки за интернет-пропаганду наркотиков

1 час назад
Евгений Поддубный: а был ли Багдади?

Евгений Поддубный: а был ли Багдади?

55 минут назад
Деревья повалило, крыши сорвало: сильный ветер в столичном регионе сохранится до вечера

Деревья повалило, крыши сорвало: сильный ветер в столичном регионе сохранится до вечера

1 час назад

Трансляции

18:50

Программа "60 минут"
20:00

Программа "Вести в 20:00"
23:00

Вечер с Владимиром Соловьевым

Завтра, 29 октября

12:50

Программа "60 минут по горячим следам"
Все трансляции
Cтуденту Банину, планировавшему бойню в техникуме, предъявлено обвинение

Cтуденту Банину, планировавшему бойню в техникуме, предъявлено обвинение

3 часа назад
Евросоюз одобрил третью отсрочку даты Brexit

Евросоюз одобрил третью отсрочку даты Brexit

4 часа назад
Принц Гарри и Меган Маркл подумывают покинуть Британию и уехать в США

Принц Гарри и Меган Маркл подумывают покинуть Британию и уехать в США

1 час назад
Дед-цыган заставил Максима Фадеева выпить кровь любимого поросенка

Дед-цыган заставил Максима Фадеева выпить кровь любимого поросенка

2 часа назад
Навальный, Соболь и ФБК заплатят 88 миллионов комбинату школьного питания

Навальный, Соболь и ФБК заплатят 88 миллионов комбинату школьного питания

21 минута назад
10 регионов России с самым высоким уровнем безработицы

10 регионов России с самым высоким уровнем безработицы

11 часов назад
Следователи проверяют ролики, в которых дети беседуют со взрослыми о сексе

Следователи проверяют ролики, в которых дети беседуют со взрослыми о сексе

1 час назад
"Гетти" разросся в пять раз: рядом с Лос-Анджелесом возник новый пожар

"Гетти" разросся в пять раз: рядом с Лос-Анджелесом возник новый пожар

1 час назад
На 77 году жизни скончался бывший советский диссидент Владимир Буковский

На 77 году жизни скончался бывший советский диссидент Владимир Буковский

13 часов назад
В Москве проведут эксперимент по созданию частных СИЗО

В Москве проведут эксперимент по созданию частных СИЗО

6 часов назад
Лучший аккордеонист мира Ришар Гальяно даст концерт в Доме музыки

Лучший аккордеонист мира Ришар Гальяно даст концерт в Доме музыки

1 час назад
Екатерина против самозванцев: продолжение киносаги о самой яркой женщине на престоле

Екатерина против самозванцев: продолжение киносаги о самой яркой женщине на престоле

4 часа назад
Зал "Зарядье" прирастает Сибирью

Зал "Зарядье" прирастает Сибирью

5 часов назад
Хватит травить народ. Кино про вино. Фильм Дмитрия Киселева

Хватит травить народ. Кино про вино. Фильм Дмитрия Киселева

18 часов назад
3 557
Нужна помощь: Настю Озерову спасет протонная терапия

Нужна помощь: Настю Озерову спасет протонная терапия

21.10.2019 09:15
Закрутило на мокрой дороге: смертельная авария в Рыбинске попала на видео

Закрутило на мокрой дороге: смертельная авария в Рыбинске попала на видео

15 минут назад
Геймеры раскритиковали Call of Duty: Modern Warfare за русофобию

Геймеры раскритиковали Call of Duty: Modern Warfare за русофобию

48 минут назад
"Юмор хотели сделать": татарские артисты сняли провокационное видео со сбитой кошкой

"Юмор хотели сделать": татарские артисты сняли провокационное видео со сбитой кошкой

1 час назад
Эксперты рассказали, сколько лет россиянам придется копить на свой дом

Эксперты рассказали, сколько лет россиянам придется копить на свой дом

1 час назад
Солнечный свет улучшает кишечную микробиоту

Солнечный свет улучшает кишечную микробиоту

1 час назад
Мария Бутина: не хочу, чтобы кто-либо прошел через этот кошмар

Мария Бутина: не хочу, чтобы кто-либо прошел через этот кошмар

2 часа назад
Бывший и.о. главы правительства Дагестана проведет в колонии более 6 лет

Бывший и.о. главы правительства Дагестана проведет в колонии более 6 лет

2 часа назад
В Москву идут морозы

В Москву идут морозы

2 часа назад
Появилось видео с места обнаружения самолета, разбившегося в Пермском крае

Появилось видео с места обнаружения самолета, разбившегося в Пермском крае

2 часа назад
Из-за ревности к мужу жительница Хакасии пыталась выколоть глаза младенцу

Из-за ревности к мужу жительница Хакасии пыталась выколоть глаза младенцу

3 часа назад
Депутаты добиваются большей прозрачности санкций за непрозрачные стекла

Депутаты добиваются большей прозрачности санкций за непрозрачные стекла

3 часа назад
Создатель "Чернобыля" готовит перезапуск "Пиратов Карибского моря" без Джонни Деппа

Создатель "Чернобыля" готовит перезапуск "Пиратов Карибского моря" без Джонни Деппа

3 часа назад
В России хотят разрешить строить дома ближе к аэропортам

В России хотят разрешить строить дома ближе к аэропортам

3 часа назад
В Рязанской области священника отстранили от служения за пьянство и побои супруги

В Рязанской области священника отстранили от служения за пьянство и побои супруги

3 часа назад
Грабитель-хвастун снял ролик о своем заработке и тут же попался

Грабитель-хвастун снял ролик о своем заработке и тут же попался

3 часа назад
Телевизоры Samsung подчинились "Алисе"

Телевизоры Samsung подчинились "Алисе"

4 часа назад
Названы продукты, снижающие риск развития рака лёгких даже у курильщиков

Названы продукты, снижающие риск развития рака лёгких даже у курильщиков

4 часа назад
Массу бозона Хиггса измерили с рекордной точностью

Массу бозона Хиггса измерили с рекордной точностью

4 часа назад
За секс на борту самолета его "виновники" заплатят по тысяче

За секс на борту самолета его "виновники" заплатят по тысяче

4 часа назад
На Севере - жить: как создают общественные пространства и парки в суровом климате

На Севере - жить: как создают общественные пространства и парки в суровом климате

5 часов назад
Китовая рвота сделала тайского рыбака богачом

Китовая рвота сделала тайского рыбака богачом

5 часов назад
"Высокому хэтчу" Lada Xray пообещали привить "основные инстинкты"

"Высокому хэтчу" Lada Xray пообещали привить "основные инстинкты"

5 часов назад
WADA готовится рассмотреть новые санкции в отношении России

WADA готовится рассмотреть новые санкции в отношении России

5 часов назад
Роструд предупредил о короткой рабочей неделе

Роструд предупредил о короткой рабочей неделе

5 часов назад
В Екатеринбурге соседи замуровали пенсионера в квартире из-за лая его собак

В Екатеринбурге соседи замуровали пенсионера в квартире из-за лая его собак

5 часов назад
Пациент на ходу выпал из кареты скорой помощи

Пациент на ходу выпал из кареты скорой помощи

6 часов назад
Микроавтобус врезался в частный самолет в аэропорту Петербурга

Микроавтобус врезался в частный самолет в аэропорту Петербурга

6 часов назад
Лаборантка заразила себя вирусом осповакцины

Лаборантка заразила себя вирусом осповакцины

6 часов назад
Как изменится жизнь россиян с 1 ноября

Как изменится жизнь россиян с 1 ноября

6 часов назад
Эксперты определили, какие автомобили скоро собьют популярность кроссоверов

Эксперты определили, какие автомобили скоро собьют популярность кроссоверов

7 часов назад
Расстрелявшего восемь человек в Забайкалье срочника взяли под стражу

Расстрелявшего восемь человек в Забайкалье срочника взяли под стражу

7 часов назад
Тайсон Фьюри пошел вразнос. После бокса и рестлинга – ММА

Тайсон Фьюри пошел вразнос. После бокса и рестлинга – ММА

7 часов назад
Дэвид Линч получил "Оскар" за вклад в кинематограф

Дэвид Линч получил "Оскар" за вклад в кинематограф

8 часов назад
Животные и растения восстали из пепла динозавров очень быстро

Животные и растения восстали из пепла динозавров очень быстро

8 часов назад
Правительство отказалось вводить "углеродный налог" Чубайса

Правительство отказалось вводить "углеродный налог" Чубайса

8 часов назад

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку