Закрутило на мокрой дороге: смертельная авария в Рыбинске попала на видео

В воскресенье, 27 октября, поздней ночью на Волжской набережной Рыбинска столкнулись две легковушки: автомобиль Chevrolet Lacetti на высокой скорости закрутило на мокрой дороге и он боком врезался во встречное такси Renault Logan.

Удар пришелся на сторону водителя — 37-летней местной жительницы. От полученных травм она скончалась на месте. Травмы получили еще три пассажира Chevrolet Lacetti, в том числе и сын погибшей. Таксист, по словам очевидцев, ушибся, однако сильно не пострадал.

По информации издания "76.ру", женщина, сидевшая за рулем, умерла в свой день рождения. О том, праздновала ли она эту дату, не сообщается.