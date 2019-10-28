Якутские полицейские помогут женщине с детьми, кормящейся в мусорном баке

Инспекторы по делам несовершеннолетних помогут многодетной семье из Якутска, которая собирала еду из мусорного контейнера, оформить полагающиеся ей государственные пособия, сообщает агентство РИА Новости.

Как пояснили журналистам в администрации города, глава Якутска Сардана Авксентьева поручила разобраться в ситуации, после чего к многодетной семье приехала комиссия, которая подготовила отчет об условиях их жизни. Мать пояснила, что они собирали еду для собак.

Напомним, ранее появилось видео, как семья из пяти человек ищет еду в мусорных контейнерах. Пользователи соцсетей призвали помочь героям ролика.