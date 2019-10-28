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Газовые споры 25 минут назад

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28 октября 201918:02

Путин и Меркель обсудили транзит газа и Сирию

Президент РФ Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель в телефонном разговоре обсудили вопрос о продолжении транзита российского газа в ЕС через территорию Украины после 2019 года.

Как передает ТАСС, об этом мировую общественность проинформировала пресс-служба Кремля.

Отмечается, что лидеры Российской Федерации и Федеративной республики Германии обменялись мнениями после состоявшегося 28 октября в Брюсселе очередного раунда трехсторонних министерских переговоров Россия-Евросоюз-Украина, касающихся продолжения транзита российского газа по территории Украины в ЕС после истечения соответствующего контракта в конце 2019 года.

Также Путин и Меркель уточнили позиции своих стран по поводу ситуации на севере Сирии.

В сохранении статус-кво в газовом вопросе в той или иной степени заинтересованы все стороны. Москве нужны украинские газотрубопроводные мощности, так как технологически она не может в следующем году от них отказаться. Брюссель перед наступлением зимы заинтересован в стабильных поставках "голубого топлива" в Европу. Киев надеется на пролонгацию контракта, поскольку в случае его прекращения будет терять примерно три миллиарда долларов ежегодно.

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