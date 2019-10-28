Леониду Слуцкому простили "дебилов". РФС не накажет тренера

Известный российский футбольный специалист Леонид Слуцкий, который ныне работает наставником голландского "Витесса", не будет наказан за свои грубые слова в адрес руководителей волгоградского "Ротора". Тренер назвал своих недавних партнеров по созданию футбольной школы "дебилами".

Резкое высказывание вырвалось у Слуцкого во время одного из интервью и быстро стало достоянием гласности. Причина в том, что руководители "Ротора" и бывший тренер сборной России, клубов ЦСКА и "Москва" не нашли взаимопонимания в вопросе распределения денег для юных игроков и их наставников. При этом известно, что Слуцкий вложил в проект собственные средства.

После того, как о грубом выражении в адрес волгоградских футбольных людей узнали в Общественном совете при Комитете физической культуры и спорта Волгоградской области, его члены обратились в Российский футбольный союз с просьбой разобраться в ситуации.

И вот РФС ответил устами директора по коммуникациям Кирилла Мельникова: комитет по этике не сможет применить санкции к главному тренеру "Витесса": "Мы изучили обращение председателя общественного совета при комитете физической культуры и спорта Волгоградской области, в котором он просит рассмотреть высказывания Леонида Слуцкого в адрес руководства ФК "Ротор".

"Сейчас Слуцкий – тренер "Витесса" из Нидерландов, он не является субъектом российского футбола, поэтому никаких санкций комитет по этике не может к нему применить", — цитирует Спорт24.Ru чиновника федерации.

"При этом мы считаем, что такие эмоциональные и оценочные высказывания вряд ли пойдут на пользу нашему футболу, его репутации, проектам Волгоградской области, в которых заинтересованы и регион, и Слуцкий. РФС готов быть медиатором взаимоотношений инвесторов и регионального руководства", — сказал Мельников.