Законным представителем покалеченной девочки из Ингушетии стала биологическая мать

Законным представителем покалеченной девочки из Ингушетии названа ее мать. Об этом заявила детский омбудсмен Анна Кузнецова. Также она добавила, что временную опеку над ребенком с ингушского уполномоченного сняли, пишет агентство "Интерфакс".

Напомним, в июле 2019 года в одну из больниц Республики доставили 7-летнюю девочку с тяжелыми травмами. Врачи диагностировали у нее перелом руки, осложненный гангреной. Несколько дней врачи пытались спасти кисть и предплечье ребенка, но, несмотря на все усилия, их пришлось ампутировать. Дальнейшее обследование выявило у ребенка старые переломы ребер и повреждения позвоночника.

Следствие считает, что девочку избивала ее родная тетка по отцовской линии.