Симона Халеп обыграла Бьянку Андрееску на итоговом турнире WTA

Завершился второй игровой день на итоговом турнире Женской теннисной ассоциации Shiseido WTA Finals, что проходит в китайском Шэньчжэне. В рамках Фиолетовой группы чемпионка Уимблдона румынка Симона Халеп играла с победительницей US Open Бьянкой Андрееску из Канады и победила.

Матч был очень упорным и первая партия осталась за канадкой – 6:3. Во втором сете Халеп довела игру до тай-брейка и сумела переупрямить соперницу – 7:6 (8:6). В третье партии все решил единственный брейк в исполнении румынки – 6:3.

Ранее в этой группе прошлогодняя победительница турнира украинка Элина Свитолина выиграла у чешки Каролины Плишковой. Во вторник, 29 октября, на турнире с призовым фондом 14 млн долларов будут сыграны два матча в Красной группе, где лидируют японка Наоми Осака и первая ракетка мира Эшли Барти из Австралии.