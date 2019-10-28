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Борьба с коррупцией в России 25 минут назад

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28 октября 201919:26

Начальника полиции подмосковного Ступина поймали на взятке

На взятке в полмиллиона рублей задержаны начальник полиции подмосковного Ступина, исполняющий обязанности начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции, а также два оперативника.

Операцию по задержанию с поличным провели сотрудники главка собственной безопасности МВД России при содействии УФСБ России по Москве и Московской области, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Материалы в отношении задержанных переданы в следственные органы. Назначена служебная проверка.

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