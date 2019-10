Президенту США Дональду Трампу устроили обструкцию на бейсболе

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп посетил матч решающей серии Высшей лиги бейсбола (MLB) между клубами "Вашингтон Нэшнлз" и "Хьюстон Астрос". Болельщики на стадионе освистали главу государства, а некоторые грозили чиновнику тюрьмой.

Бейсбол – один из четырех самых популярных видов спорта в США наряду с американским футболом, баскетболом и хоккеем. Чемпионы MLB обычно приглашаются на прием к президенту страны, а сами высшие чиновники весьма часто посещают решающие матчи.

И вот, как сообщает телеканал FOX 5, многочисленные поклонники игры устроили Трампу обструкцию. Спортивный итог противостояния двух финалистов оказался в пользу "Хьюстона" (7:1), который вышел вперед в решающей серии – 3:2.

TRUMP BOOED: President @realDonaldTrump was greeted with boos when he was introduced at Game 5 of the #WorldSeries on Sunday. MORE: https://t.co/lxezGQFLmI



(Video: Dante Verme) pic.twitter.com/MVwS2QljyG