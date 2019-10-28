Зима пришла: самые яркие кадры дня

Тюмень, Курган, Новосибирск, Иркутская область, Бурятия — это лишь часть сдавшихся под натиском октябрьских снегопадов регионов страны. В Красноярском крае сугробы легли на берега ещё незамёрзших водоёмов, на размытых водой и грязью дорогах застревают те, кто ещё не успел переобуть свои авто. Резкое похолодание на Алтае, напротив, окрасило местные реки кристально чистым горным льдом и снегом, а пастухи спешно покидают ещё недавно зелёные луга. Потеснившая осень зима застала врасплох и коммунальщиков — кадры запорошенных метелью и побитых ледяным градом парков и дворов в Братске публикуют пользователи соцсетей. По словам синоптиков, к концу недели снег ляжет даже в Крыму, где сегодня +17°.

В Петербурге и Ленинградской области прогнозам поверили и ждали снег только завтра.

Гром грянул, в смысле снег выпал и вновь самой востребованной услугой в Петербурге стал шиномонтаж. Строго говоря, переобувать резину нужно было раньше, до морозов, но многие петербуржцы не поверили синоптикам. А зря. Многие автоцентры теперь работают круглосуточно и в режиме живой очереди, где, как и в пробке — все равны.

"Очень много автолюбителей, которые заранее не переобулись и не озаботились этим вопросом. Ежечасно три-четыре машины проходят и так с утра и до самого вечера", — сообщил Александр Чернов, директор шинного центра.

Он пошел к ночи и красивыми белые крупные хлопья казались только тем, кто наблюдал из окна. А на улице сразу стало зябко, первый снег норовил залезть за шиворот, залепить глаза, смешивался в противную кашу под ногами.

"Снег пошел, а ведь только часа назад ездил на роллерах!" – комментирует увиденное юный петербуржец.

А ведь еще сутки назад Петербург побил температурный рекорд — воздух прогрелся до +12,5°. Тогда и не верилось, что зима близко. Но вот уже в пригородах на яблонях — снежные шапки, а в ульях пчелы устраиваются на зимовку.

Лучше не покидать дома было этой ночью псковичам. Вот что запечатлели камеры наблюдения — массивная кирпичная кладка старого дома простояла в этом дворе не один десяток лет, закончить демонтаж аварийного здания рабочим помог ураганный ветер. Он же оставил без света древний Мирожский монастырь, объект всемирного наследия ЮНЕСКО.

"Повреждена воздушная линия – оборваны провода и в результате падения дерева также сломало две опоры", — говорит Сергей Смирнов, мастер участка воздушных эксплуатации воздушных линий РЭС № 5.

Всего без электричества остались 35 тысяч человек — на северо-западе и в центре России. Холодного дуновения зимы не выдерживали провода, деревья, заборы, рекламные щиты и фонарные столбы.

В новгородской гимназии "Исток" не успели закончить ремонт. Кровлю здесь сняли зачем-то в конце октября, и вот результат — в коридорах потоп, в компьютерном классе дождь.

"У нас нет больше компьютерного класса! У нас и школы, похоже нет!" – говорят учащиеся.

Ураган внес изменения в расписание поездов и самолетов. Одним пассажирам пришлось ждать, пока распилят поваленное на пути дерево. Другим, когда отменят нелетную погоду. В Пулково каждый пятый рейс сегодня отправляли с задержкой.

Впрочем, остающимся унывать не стоит. Под Петербургом маленькая Прасковья уже лепит снежки, а алабай Ада кувыркается на снегу и выглядит абсолютно счастливой.

Ветер перемен дует с севера на юг. Петербург зиму встретил, Москва готовится. По прогнозам снег накроет столицу уже в среду.