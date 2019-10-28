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28 октября 201920:25

Минэнерго: Россия готова поставлять Украине газ по европейским правилам

Минэнерго: Россия готова поставлять Украине газ по европейским правилам

В Брюсселе прошли трехсторонние консультации России, Евросоюза и Украины по газу. Украина готова возобновить прямые поставки газа напрямую из России с 2020 года, отметил глава российского Минэнерго Александр Новак в интервью телеканалу "Россия 24". В переговорах участвовали министр энергетики России Александр Новак, глава "Газпрома" Алексей Миллер, заместитель председателя ЕК по делам Энергосоюза Марош Шефчович, министр энергетики и окружающей среды Украины Алексей Оржель и глава "Нафтогаза" Андрей Коболев.

Объемы поставок и конкретные цифры будут обсуждаться позднее. Эти вопросы требуют дополнительного обсуждения, подчеркнул Новак. Как, впрочем, придется интенсивно поработать и над методиками тарифообразования. Следующие консультации пройдут в ноябре. До их начала Москва и Брюссель должны проверить украинское законодательство на соответствие европейскому законодательству и "отсутствие в нем подводных камней".

Москва готова обеспечить транзит газа через Украину по нормам европейского законодательства. При этом Россия готова поставлять газ через Украину с 1 января 2020 года до периода имплементации европейского законодательства в Раде на базе действующего соглашения. С учетом технических корректировок в него, уточнил Новак.

Действующий 10-летний контракт на транзит российского газа по украинской трубопроводной системе действует до 31 декабря 2019 года. Россия намерена до этого срока ввести в работу два газопровода в обход украинской территории – "Северный поток-2" и "Турецкий поток".

Москва настроена на конструктивные переговоры с Киевом, заверил Александр Новак. Россия и ранее была готова работать по европейским правилам с Украиной, но к этому не был готов Киев. Минэнерго России рассчитывает на более интенсивные и активные переговоры с Украиной по вопросам транзита газа в Европу для выработки наиболее приемлемых правил взаимодействия операторов российской и украинской газотранспортных систем.

Еврокомиссар по энергетике Марош Шефчович заявил, что проект "Северного потока-2" является коммерческим. В нем Европа заинтересована и высказывается негативно по поводу каких-либо попыток ряда стран ввести против этого газопровода санкции.

Ранее в Киеве заявляли, что одним из требований России для продолжения транзита российского газа через Украину был отзыв многочисленных исков "Нафтогаза" против "Газпрома", по которым Киев пытается наложить арест на газпромовские активы или воспрепятствовать строительству газопроводов в обход украинской газо-транспортной системы.

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