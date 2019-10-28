Энергетики продолжают ликвидировать последствия урагана в Костромской области

Ураган, пронесшийся этой ночью по Костромской области, оставил без света более двадцати двух тысяч жителей. Более 350 населенных пунктов столкнулись с разрушительной непогодой. Ветер пронесся со скоростью до 23 метров в секунду, повреждая крыши домов и соцобъектов. Таковы итоги прошедших суток, сообщает ГТРК "Кострома".

Несколько районов, в том числе Костромской, Буйский, Нерехтский, Судиславский, были обесточены. Жителям Чистого Бора повезло еще меньше: в поселке перестал работать водозабор. Пять тысяч жителей остались без света, тепла и воды. Как сообщила аварийно-диспетчерская служба ЖКХ области, через три часа ситуацию удалось изменить к лучшему — системы жизнеобеспечения были восстановлены.

Как рассказали энергетики, лишь ближе к ночи планируется полностью наладить электроснабжение во всех пострадавших населенных пунктах области. В регионе сохраняется режим повышенной готовности.

Губернатор Сергей Ситников взял под контроль устранение всех возникших проблем. Он обратился к главам населенных пунктов с требованием как можно быстрее восстановить всё, что было разрушено непогодой — будь то забор, кровля или автобусные остановки. Особое внимание нужно уделить пожилым людям — им необходимо оказать адресную помощь, заявил губернатор.