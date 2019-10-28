Россия гарантировала безопасность. Курды покидают северо-восток Сирии

Сирийские курды признали Россию гарантом своей безопасности. Их отряды самообороны под контролем российской военной полиции целыми колоннами покидают территорию сопредельную с турецкой границей. После ухода американцев курдским формированиям остались лишь трофеи в виде старой военной техники, которую побросали бывшие союзники. Российско-турецкие совместные патрули приступят к обеспечению мира в оговоренной зоне безопасности уже через двое суток. Все согласно меморандуму.

Вот так выглядят силы курдских отрядов самообороны. Отвод именно этих подразделений от границы с Турцией — одно из важнейших условий сочинского меморандума по Сирии. И оно уже выполняется: колонна из более чем 80 пикапов начинает движение, покидая районы сирийско-турецкой границы.

"Все подразделения курдских отрядов самообороны и их вооружение должны быть выведены из Манбиджа и Таль-Рифата. Выполнение данных мероприятий послужит стабилизации обстановки в районе сирийско-турецкой границы", — заявил начальник российского Центра по примирению враждующих сторон Сергей Романенко.

На освобожденных позициях теперь будут располагаться посты сирийских пограничников и опорные пункты российской военной полиции. Курды отходят отсюда под гарантии безопасности от России. У курдских отрядов самообороны нет тяжелой техники и артиллерии. Основную ударную мощь ударных курдских формирований представляют вот такие пикапы с пулеметами. Оружие с виду не очень мощное, но зато, когда его много, эффективное.

Несколько "тачанок" с пулеметами, благодаря своей мобильности и скоординированным действиям, могли противостоять даже превосходящим по численности и оснащению силам противника. Именно такой подход позволил курдским силам защитить этот регион от террористов ИГИЛ (запрещена в России). Радикалам так и не удалось взять главный приграничный курдский город в этом регионе — Камышлы.

Три буквы YPG, что в переводе — "курдские отряды самообороны". Эта надпись нанесена на борт американского броневика Hammer как свидетельство дружбы между курдами и американцами. Но когда американская армия отсюда ушла, курдам на память от бывших союзников остались разве что вот эти вот броневики.

Видно, техника совсем не новая, и вряд ли американцы вообще планировали ее отсюда забирать. Уже со среды районы, оставленные сирийскими демократическим силами, начнут совместно патрулировать российские и турецкие военные.