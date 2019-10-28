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Ситуация на Украине 31 минута назад

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28 октября 201920:58 Андрей Григорьев

Расколотая Украина: 75 лет освобождения в Киеве встретили бандеровскими приветствиями

Расколотая Украина: 75 лет освобождения в Киеве встретили бандеровскими приветствиями

Выступать с единой прагматичной позицией украинским переговорщикам крайне сложно, учитывая, как расколото общество. Бандеровские приветствия у вечного огня, фуражка УПА (организация запрещена в России) на юбилейной монете и вооруженные националисты на Донбассе. Так 28 октября 2019 года Украина встретила 75-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков. И осталось не ясным, кого поздравлял президент Владимир Зеленский, поставив в один ряд ветеранов Великой Отечественной и боевиков повстанческих батальонов.

Почетный караул, красные розы, завернутые в бумагу цветов национального флага, но президент Зеленский и спикер Рады Разумков возлагают цветы к Могиле неизвестного солдата только вдвоем, будто это не государственный праздник, а их личная инициатива.

"Из адских ворот той войны вышла целая генерация украинских героев, и сегодня — хорошая возможность вспомнить, поблагодарить и поклониться до земли. Солдатам и офицерам, партизанам и подпольщикам, участникам национально-освободительного движения, движения Сопротивления, взрослым и детям, молодым и пожилым", — звучит поздравительная речь Зеленского.

Из поздравления не ясно, о каких именно участниках войны идет речь, тем более, что в конце — бандеровский лозунг.

Слава Украине! Героям Слава!

В киевском суде сегодня хозяйничают украинские радикалы. Они против переименования улиц Бандеры и Шухевича: убрать эти фамилии с карты города потребовала группа киевлян, но националисты их из зала суда с дракой просто выставили.

- На выход! Тут Украина! Тут ваших Ватутиных, ваших Путиных не будет! – заявляют националисты.

Уникальные архивные кадры запечатлели, как Украина приветствовала воинов-освободителей Советской армии.

На наблюдательном пункте — генерал Ватутин, его войска первыми вошли в город. Позже был убит не немцами, а боевиками УПА, бандеровцами из сотни Зеленого. Генерал с почестями похоронен в центре украинской столицы. Памятник Ватутину над его могилой украинские националисты не раз пытались снести, но боевой генерал выстоял и в этой битве.

"На Украине в эти пять лет к ветеранам относились исключительно плохо. Многих лишили льгот", — констатирует ветеран ВОВ Иван Савченко.

К 75-летию освобождения Украины Нацбанк выпустил юбилейную монету, но у нее на аверсе почему-то профиль в характерной фуражке — такие носили в УПА. Зато победная георгиевская ленточка запрещена законом.

"Георгиевская лента на моих медалях является раздражителем для украинских нацистов. Эта лента существует больше ста лет. И символизирует нашу победу. А теперь надо бояться одевать эту ленту. Может сорвать их сейчас? Как быть?" – спрашивает ветеран Великой Отечественной войны.

"Гордиться надо", — успокаивает ветерана Виктор Медведчук.

И гордятся, по-прежнему, миллионы украинцев. На телеканале "Интер" к юбилею подготовлен праздничный концерт.

— В каждой нашей семье есть человек, который воевал с фашизмом.

Люди практически во всех крупных украинских городах нескончаемой чередой несут в этот день цветы к вечному огню.

"Покончить с боевыми действиями и установить мир — это главное, что мы можем сделать сегодня, вспоминая дату освобождения Украины. Это главное, что мы можем сделать и для ветеранов, и для всего украинского народа", — подчеркивает в своем выступлении в праздничный день председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа — за жизнь" Виктор Медведчук.

Первый шаг к прекращению боевых действий — разведение сил в районе города Золотой. Об этом договорились в Минске, но украинские националисты ни разоружаться, ни уходить не собираются, несмотря на вежливые просьбы президента Зеленского.

— Что вы тут делаете? – интересуется у националистов в Золотом шестой президент Украины Владимир Зеленский.

В Золотом сегодня полицейские патрули, но замглавы национальной полиции Троян заискивающе беседует с боевиком "Азова" Янтарем. Не сразу поймешь, кто из них кто.

"Я вас прошу, среагируйте, на сайтах своих нормально комментируйте, что это не так", — просит националистов верно интерпретировать события замминистра внутренних дел Украины Вадим Троян.

Основные силы батальона "Азов" митингуют под министерством иностранных дел. Им не нравится, что американские конгрессмены намерены официально признать их террористами. На руках у многих эмблема "Азова" — вольфсангель — семьдесят пять лет назад он был символом дивизии СС Das Reich.

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