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28 октября 201920:32

Хельмут Марко: Квят является кандидатом на место в Red Bull

EPA

Спортивный консультант команды "Формулы-1" Red Bull Racing Хельмут Марко признался, что пилот второй команды концерна Toro Rosso Даниил Квят по-прежнему является кандидатом на место в Red Bull в 2020 году. Ранее функционер утверждал об обратном.

"Все три пилота останутся в наших командах. С Максом Ферстапенном ситуация предельно ясна и так, — приводит слова Марко Motorsport.Com. – Теперь нам некуда торопиться, чтобы определить кто в какой команде будет выступать".

"Квят? Я имел ввиду, что о его качествах мы все уже знаем. В чем мы не были уверены – это в способностях Элбона. Именно это я подразумевал. И он, и Квят, и Гасли являются кандидатами на место в Red Bull Racing в 2020 году".

Накануне Квят финишировал на 9-м месте в Гран-при Мексики, однако за столкновение с Нико Хюлькенбергом на последнем круге стюарды применили к нему санкции и выписали ему 10-секундный штраф. В результате он откатился на 11-е место.

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