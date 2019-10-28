Шахматы. Сборная России добилась двух побед на чемпионате Европы

В грузинском Батуми продолжается командный чемпионат Европы по шахматам. Состоялись партии пятого тура, в ходе которых спортсмены мужской и женской сборных России добились побед над своими соперниками.

Российские шахматисты проводили партии против соперников из команды Армении и выиграли со счетом 2,5-1,5. В ходе противостояния единственную победу одержал Даниил Дубов, черными фигурам обыгравший Армана Пашикяна. Партии Кирилла Алексеенко против Гранта Мелкумяна, Никиты Витюгова против Габриэла Саркисяна и Дмитрия Андрейкина против Левона Ароняна завершились ничьими.

В женской сетке россиянки со счетом 3-1 выиграли у венгерок. Черными фигурами победы добилась Ольга Гиря, белыми – Валентина Гунина. В партиях Александры Горячкиной, игравшей белыми, а также Алины Кашлинской (черными) победители выявлены не были.