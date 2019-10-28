Напавшим на мечеть во Франции оказался 84-летний пенсионер

На мечеть на юге Франции напал 84-летний Клод Синке. Он сделал несколько выстрелов в прихожан мечети в Байонне, два человека были ранены. Также мужчина бросил в мечеть бутылку с зажигательной смесью. Оба пострадавших – также люди преклонного возраста. Одному из них 74 года, другому — 78 лет. У одного из них серьезное ранение в области грудной клетки.

Клод Синке в 2015 году баллотировался на выборах в департаменте от "Национального фронта" Марин Ле Пен. Выборы в своем кантоне на должность советника он проиграл, набрав 17,4 процента голосов. Образование нападавший получил в военном училище Экс-ан-Прованса, уточняет ТАСС.

Подозреваемого в нападении на мечеть нашли в соседней коммуне Сен-Мартен-де-Сенан у его дома. В машине был баллон с газом. Пенсионер сразу признался в содеянном. Полиция устанавливает мотивы его агрессивного поведения.

На террористическую атаку в Байонне сразу же отреагировала лидер "Национального объединения" Мари Ле Пен.

"Нападение противоречит всем ценностям, которых придерживается движение, — заявила она. — Такие преступления должны рассматриваться со всей строгостью.

Решительно осудил нападение на мечеть в Байонне президент Франции Эммануэль Макрон. Он пообещал сделать все, чтобы защитить сограждан-мусульман и наказать агрессивного стрелка.

"Мои мысли — с пострадавшими, — подчеркнул Макрон. — Республика никогда не будет терпима к ненависти".