Отдых в Турции для россиян подорожает

Турецкий Минфин в 2020 году вводит новые сборы с отельеров. Среди них "налог на проживание". Базовая ставка налога составляет два процента. Но по решению президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана налог может изменяться от одного до шести процентов. Пропорционально этому налогу в 2020 году вырастет и стоимость путевок в Турцию для россиян.

"Безусловно, рост расходов — всегда негативное явление, — цитирует "Интерфакс" исполнительного директора "Интуриста" Сергея Толчина. — Плюс это станет тяжким бременем для недорогих объектов размещения".

Толчин пояснил, что у недорогих гостиниц и база повышения цены ниже, и уровень прибыли ниже. Пока рано говорить о влияние нового турецкого налога на цены у российских турагентств, отмечает исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. Пока законопроект еще только обсуждается и дорабатывается, подчеркнула Ломидзе. Она выразила надежду, что цены не будут расти выше уровня налога.

Но если туристический рынок будет проседать, то цены на турпакеты могут сохраниться на прежнем уровне, предполагает Майя Ломидзе.

Иного мнения придерживаются в турагентстве TEZ Tour. Контракт с турецкими отелями на 2020 год уже в стадии подписания, отметили в пресс-службе агентства, поэтому рост налогов не должен сказаться на стоимости турпакетов.

По задумке Минфина Турции по новому законопроекту новый налог должны будут платить отели, апартаменты, мотели, гостевые дома и кемпинги. А гостиницы будут платить налог как с цены размещения, так и с остальных услуг — питания, спа-услуг, развлечений. От уплаты налога освобождаются только услуги гостевых домов, принадлежащих госучреждениям. Обычно они предоставляют услуги студентам в общежитиях и лагерях, а также дипломатическим организациям.