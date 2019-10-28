"Зенит" хочет приобрести защитника "Ромы"

Санкт-петербургский "Зенит" рассматривает вариант с приобретением защитника итальянской "Ромы" Жуана Жезуса в ближайшее трансферное окно, которое откроется зимой. Клуб с берегов Невы хочет воспользоваться текущим положением игрока в Риме.

Главный тренер римлян Паулу Фонсека не видит в 28-летнем Жезусе игрока основы, поэтому готов отпустить его в другую команду. Как сообщает Чемпионат.Com со ссылкой на Calcio Mercato, помимо сине-бело-голубых на бразильца также претендуют "Порту", "Торино" и "Сампдория". Рыночная стоимость игрока оценивается интернет-порталом Transfermarkt в 9 миллионов евро.

Жезус выступает за "Рому" с 2016 года, куда он перешел из другого итальянского клуба – "Интера". За три года в Риме бразилец провел 62 матча, забив один гол. В текущем сезоне он принял участие лишь в трех играх. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.