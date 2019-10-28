СКА буллитами прервал серию поражений в КХЛ

В Континентальной хоккейной лиге состоялся очередной игровой день регулярного чемпионата. Одним из примечательных событий дня стала победа петербургского СКА, прервавшего свою пятиматчевую серию поражений.

Первая за предыдущие шесть матчей победа произошла в выездном матче в Череповце, где петербургские "армейцы" гостили у "Северстали". В основное время соперники обменялись голами Йоонаса Кемппайнена и Егора Морозова, но выявить победителя пришлось в серии послематчевых бросков. Точнее оказались хоккеисты СКА, которые и праздновали успех (2:1).

В еще одном матче лидер Восточной конференции "Ак Барс" на своем льду в Казани обыграл хабаровский "Амур". Хозяева достаточно быстро повели в счете после голов Патриса Кормье и Андрея Педана. Вскоре Кирилл Рассказов сократил отставание от казанцев. Но последнее слово было за "Ак Барсом", когда Михаил Глухов поставил точку в матче – 3:1 в пользу клуба из столицы Татарстана.

И наконец, в Нижнекамске местный "Нефтехимик" одержал невероятно волевую победу над "Адмиралом". Дальневосточники вели в счете 3:0 после голов Константина Глазачева и дубля Дениса Вихарева. Однако хозяева смогли перевернуть игру – благодаря голам Мэтта Уайта, Якоба Берглунда, Тимура Шарифьянова и Зака Митчелла они выдали мощнейший камбэк и выиграли 4:3.