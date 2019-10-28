В США умер "Человек с тысячью лиц"

В возрасте 89 лет в Соединенных Штатах умер кинопродюсер Роберт Эванс. Он ушел из жизни еще 25 октября 2019 года, но известна об этом стало только сейчас. Причина его смерти не называется.

Сын зубного врача из нью-йоркского Гарлема дебютировал в Голливуде в 1957 году, напоминает ТАСС. Он сыграл роль в фильме "Человек с тысячью лиц" (Man of a Thousand Faces) Джозефа Пивни. Эванс возглавлял производство фильмов на студии Paramount Pictures с 1967 по 1974 год. В этом время на студии был снят знаменитый фильм Фрэнсиса Форда Копполы "Крестный отец" с музыкой Нино Рота.

Роберт Эван и сам продюсировал фильмы. В частности, фильм Романа Полански "Китайский квартал", продюсером которого был Эванс, получил "Оскара" за лучший оригинальный сценарий.