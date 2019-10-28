Российский хоккеист Малкин признался в наличии гражданства США

Хоккеист клуба НХЛ "Питтсбург Пингвинз" и сборной России Евгений Малкин имеет американское гражданство. Об этом изначально сообщил юрист Дмитрий Мачихин. Позже эту информацию подтвердил и сам спортсмен, состоящий в Putin Team.

Мачихин предоставляет юридическую поддержку бизнес-проекту Малкина, куда хоккеист инвестировал порядка четырех миллионов долларов. Как сообщает Спортс.Ru, со временем деньги исчезли, и теперь к данному проекту готовят судебные иски.

Напомним, что Малкин, являющийся уроженцем Магнитогорска, защищает цвета "Питтсбурга" с 2006 года. За время выступлений в НХЛ он трижды выигрывал Кубок Стэнли. Также он выступает за сборную России, в составе которой дважды становился чемпионом мира.