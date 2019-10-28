Военные США "серьезно ответят" на любые попытки захвата месторождений нефти в САР

Соединенные Штаты Америки намерены защищать месторождения нефти в Сирии и будут отвечать силой на любые попытки других сторон захватить их. Об этом заявил глава Пентагона Марк Эспер, отвечая на вопросы журналистов в Вашингтоне в понедельник, 28 октября.

Как отметил Эспер, когда аль-Багдади (лидер террористической группировки "Исламское государство", запрещена в России) был жив, нефтяные месторождения на северо-востоке Сирии были источником финансовых ресурсов ИГИЛ, поддерживая его операции.

Министр добавил, что американские военные дадут "серьезный ответ" любым силам, которые будут им угрожать.

Журналисты спросили, намерены ли солдаты США не допускать на месторождения нефти сирийских военных и Россию. Эспер ответил: "В целом – да". И пояснил: основная цель американских солдат – чтобы эти месторождения могли использовать союзные им курдские формирования "Сирийских демократических сил" (SDF).

26 октября государственное телевидение Сирии сообщило, что колонна военных США вернулась из Ирака в провинцию Хасеке на северо-востоке САР.

Об уничтожении аль-Багдади стало известно в воскресенье, 27 октября, напоминает РИА Новости.