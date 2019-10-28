Главы генеральных штабов РФ и США провели телефонный разговор

Начальник Генерального штаба ВС России генерал армии Валерий Герасимов и председатель Комитета начальников штабов (КНШ) ВС США генерал Марк Милли провели телефонный разговор 25 октября. Об этом сообщили представители пресс-службы КНШ, ничего не уточняя о содержании беседы

Как отмечается в сообщении, Герасимов и Милли в соответствии с предыдущей практикой договорились не раскрывать конкретные детали переговоров.

Нынешний разговор – третий по счету с начала месяца, сообщает ТАСС. Предыдущая беседа состоялась 14 октября. По словам американской стороны, тогда военачальники обсуждали вопросы, представляющие взаимный интерес в Сирийской Арабской Республике.