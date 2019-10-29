Населенные пункты России восстанавливаются после урагана

На регионы Центральной России и Поволжья обрушился шквалистый ветер. Порывы достигали 25 метров в секунду. Ветер валил деревья, фонарные столбы и заборы, срывал кровлю с домов. Десятки населенных пунктов пострадали из-за отключений электричества.

Досталось и Уралу. В Свердловской области без света остались более 25 тысяч жителей. В самом Екатеринбурге ураган вырывал с корнем деревья и валил заборы.

В Пскове из-за сильного ветра рухнула кирпичная стена. Момент обрушения попал на камеру видеорегистратора. К счастью, рядом не было пешеходов.

А в Подмосковье на дорогах можно было увидеть немало помятых машин. Хотя еще накануне спасатели советовали не парковать авто под деревьями, вблизи рекламных щитов и шатких конструкций.

Населенные пункты Тверской области восстанавливаются после стихийного урагана. Ветер, порывы которого достигали 30 метров в секунду, бушевал ночью на протяжении нескольких часов. Вырванные с корнем деревья, упавшие столбы линий электропередачи. Сотни жителей Тверской области остались без света.

Энергетики устраняют последствия непогоды. Завершены работы в Псковской области, восстановлено электроснабжение почти во всех районах Тверской области. Социальные объекты переключают с генераторов на штатные схемы электропитания, сообщает телеканал "Россия 24".