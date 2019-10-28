"Ювентус" готов отдать 380 млн евро за Мбаппе

Руководство туринского "Ювентуса" заинтересовано в приобретении нападающего "Пари Сен-Жермен" и сборной Франции Килиана Мбаппе. Представители "старой синьоры" готовы раскошелиться на 380 миллионов евро.

Около 180 миллионов из данной суммы "бьянконери" предложат за 20-летнего игрока. Как сообщает "Спорт-экспресс" со ссылкой на Tuttosport, в 380 миллионов евро будут входить все расходы, среди которых затраты на трансфер и зарплату юного француза.

Мбаппе выступает за "ПСЖ" с 2018 года, куда он перешел из "Монако". В столичном клубе нападающий провел 52 матча, забив 47 голов. В нынешнем сезоне он сыграл девять матчей, забил восемь голов и совершил четыре голевые передачи.

Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость Мбаппе в 200 миллионов евро.