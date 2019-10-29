Мария Бутина прилетела в родной Барнаул

Россиянка Мария Бутина, которая из тюрьмы США, прилетела в родной Барнаул вместе с отцом Валерием Бутиным во вторнике, 29 октября.

Самолет с Бутиной на борту вылетел из московского аэропорта Шереметьево и прибыл в Барнаул в 5:11 по местному времени (1:11 по времени Москвы).

В аэропорту Марию и Валерия встречали родственники и друзья, сообщает ТАСС. Мария поблагодарила журналистов, поздравивших ее с возвращением на родину, и прошла к встречающим.

Марию Бутину арестовали в Вашингтоне 15 июля 2018 года. Россия назвала обвинения в адрес Бутиной сфабрикованными и потребовала ее освобождения из-под стражи.

13 декабря 2018 года в суде столичного округа Колумбия россиянка признала вину по одному из пунктов обвинения, касающемуся нарушения законов об иностранных агентах в США, и 26 апреля 2019 года была приговорена к полутора годам лишения свободы. Бутину освободили 25 октября с учетом уже отбытого перед этим времени под стражей и примерного поведения. 26 октября Мария вернулась в Россию.