"Алюминиевый" Дзюба похищен в Подмосковье

В подмосковном городе Подольск совершена кража алюминиевого постамента нападающего сборной России и петербургского "Зенита" Артема Дзюбы. Фигура российского бомбардира была похищена двумя девушками, находившимися в состоянии алкогольного опьянения.

Акт кражи не ускользнул от взоров местных жителей, а также камер наружного наблюдения. В результате, обе женщины вскоре были задержаны сотрудниками полиции, сообщает Чемпионат.Com. Сумма ущерба оценивается в 27 тысяч рублей.

На похищение собственной фигуры отреагировал и сам Дзюба. В своем личном аккаунте в Instagram он выложил видео происшествия, и подписал ролик смеющимися эмоджи.

Отметим, что постамент Дзюбы был установлен в Подольске по окончании чемпионата мира-2018.