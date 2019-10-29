Специалисты Facebook научили нейросети обманывать систему распознавания лиц

Нейросети научили обманывать систему распознавания лиц. Причем это сделали специалисты Facebook.

Меняют ключевые параметры, которые отслеживаются (например, приподнимают скулы или скругляют кончик носа). Формально — для защиты тех, кто использует социальную сеть, чтобы нельзя было автоматически определять людей на фотографиях или видеороликах, поскольку это нарушает конфиденциальность.

На Facebook уже подали в суд за то, что соцсеть без спроса определяла людей. Этот иск может обойтись корпорации в миллиарды долларов, сообщает телеканал "Россия 24".

Эксперты утверждают: новая технология, наоборот, позволит взламывать аккаунты и создавать фейковые видео и фото, поскольку везде будут измененные лица.