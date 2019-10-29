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29 октября 201900:58

В Иране совершил экстренную посадку самолет с более чем 100 людьми на борту

EPA

В Иране из-за технической неисправности совершил экстренную посадку пассажирский самолет с более чем 100 людьми на борту. О происшествии сообщило агентство Tasnim, ссылаясь на директора Красного полумесяца в провинции Исфахан.

Как уточняется, самолет, выполнявший рейс "Тегеран-Абадан", приземлился в международном аэропорту Шахида Бехешти в Исфахане вечером в понедельник, 28 октября.

На место ЧП выехали службы спасения. Самолет, на борту которого находились 117 человек, приземлился без происшествий, передает РИА Новости.

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