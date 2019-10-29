Рублев завершил выступления в Париже на старте Masters

Российский теннисист Андрей Рублев неудачно стартовал на турнире серии Masters в Париже, призовой фонд которого превышает 5,2 миллиона евро. В матче первого круга третья ракетка потерпел поражение от француза Жо-Вилфрида Цонги.

Рублев начал встречу с победы в первом сете со счетом 6:4, однако продолжить начатое не смог. Во второй партии он проиграл 35-й ракетке мира со счетом 5:7, а в заключительной уступил 4:6. Общая продолжительность матча составила 2 часа 25 минут.

Рублев завершил выступления в Париже. Цонга идет по турнирной сетке дальше. Во втором круге его соперником станет итальянский теннисист Маттео Берреттини.