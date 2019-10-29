Microsoft заявила о хакерских атаках на спортивные и антидопинговые организации мира

В понедельник, 28 октября, корпорация Microsoft сообщила об атаках хакеров из группы Strontium (Fancy Bear/APT28), которые были совершены на спортивные и антидопинговые организации по всему миру.

Как уточняется, мишенью этих атак стали не менее 16 национальных и международных антидопинговых и спортивных организаций на трех континентах. Атаки начались 16 сентября – как раз перед новостями о новых возможных действиях, предпринимаемых Всемирным антидопинговым агентством. Некоторые нападения увенчались успехом, но большинство – нет, сообщает РИА Новости.

По словам специалистов, это не первый случай атак таких организаций со стороны Strontium. Ранее группа опубликовала медицинские записи и электронные письма, которые были получены от антидопинговых чиновников и спортивных организаций в 2016-2018 годах.

В ходе последних атак применялись методы, аналогичные тем, которые Strontium использует для нанесения ударов по ресурсам правительств, финансовым и юридическим фирмам, военным, аналитическим центрам, правозащитным организациям, университетам по всему миру.

Основные методы, используемые хакерами, — фишинг, распыление паролей, использование открытых и пользовательских вредоносных программ, а также использование подключенных к интернету устройств.

Ранее средства массовой информации и власти Соединенных Штатов связывали хакеров из группы Strontium (Fancy Bear/APT28) с властями РФ. В данном сообщении Microsoft нет таких упоминаний.