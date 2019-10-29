Глава МВД Украины Аваков выступил в поддержку национального батальона "Азов"

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков приезжал в Мариуполь, чтобы выразить поддержку национальному батальону "Азов". Об этом он написал на своей странице в Twitter.

Аваков посетил мобильный центр отдельного отряда спецназначения Национальной гвардии Украины "Азов". По словам министра, там проходят огневые занятия и проводится подготовка бойцов батальона для наступательных операций. Как отметил глава МВД, "Азов" – одно из самых профессиональных и подготовленных подразделений Украины.

"Наша философия – максимальная поддержка тех, кто защищает Украину", — цитирует слова Авакова РИА Новости.

Ранее конгрессмены США выступили с требованием внести украинский национальный батальон "Азов" в список иностранных террористических организаций.

В Российской Федерации против "Азова" возбуждено уголовное дело по статьям "Применение запрещенных средств и методов ведения войны", "Похищение человека" и "Истязание".