Коронер: "Зомби бой" не покончил с собой, а погиб в результате несчастного случая

Канадец Рик Дженест, известный как "Зомби бой" из видеоклипа американской певицы Леди Гаги, не покончил с собой, а погиб в результате несчастного случая. Об этом сообщает телеканал CTV News, ссылаясь на коронера.

Тело Рика Дженеста обнаружили в Монреале 8 августа 2018 года. Тогда радиостанция Radio Canada со ссылкой на правоохранителей сообщила, что Дженест покончил с собой.

Коронер Мелисса Ганьон заключила, что Дженест скончался в результате травмы головы, которую он получил, упав с балкона квартиры своего знакомого, расположенной на третьем этаже. В момент ЧП Дженест находился в состоянии алкогольного опьянения.

В докладе коронер Ганьон отметила, что наиболее вероятной причиной смерти канадца является не самоубийство, как сообщалось ранее, а несчастный случай.

Рик Дженест приобрел популярность в 2011 году после съемок в видеоклипе певицы Леди Гаги на песню Born This Way, после чего участвовал в множестве показов дизайнеров, напоминает РИА Новости.