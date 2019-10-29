Контактная группа по Донбассу проведет очередную встречу в Минске

Стороны конфликта в Донбассе вновь сядут за стол переговоров в Минске. На встрече контактной группы представители Киева и народных республик еще раз попытаются согласовать график разведения войск у линии разграничения.

На предыдущей встрече 15 октября сделать это не удалось, напоминает телеканал "Россия 24".

"Формула Штайнмайера", которую ранее согласовали власти Украины, определяет два участка, где силы должны быть отведены хотя бы на километр от границы. Однако и в районе поселка Петровское, и в поселке Золотое подразделения остаются на прежних позициях.