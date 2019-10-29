90 лет исполняется российскому иновещанию

Сегодня исполняется 90 лет российскому иновещанию. 29 октября 1929 года впервые зазвучало радио из Москвы на зарубежье. Сначала станция называлась "Московское радио", затем – "Голос России". Сейчас это информационное агентство Sputnik, которое входит в группу "Россия сегодня".

Как сообщают в пресс-службе агентства, месячная аудитория "Спутника" превышает 60 миллионов пользователей. Особое внимание к нему — в бывших советских республиках.

Агентство работает на 33 языках, а редакции расположены по всему миру — от Токио до Монтевидео, сообщает телеканал "Россия 24".