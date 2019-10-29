Обрушение строящегося здания на юге Китая: восемь человек погибли, двое ранены

Восемь человек погибли, еще двое получили травмы из-за обрушения строящегося здания на юге Китая. Это произошло в городе Гуйян, где возводили паркинг для автомобилей.

Под завалами размером с футбольное поле оказались девять человек, сообщает телеканал "Россия 24".

Спасательные работы шли полдня. Все пострадавшие уже в больнице.

Власти расследуют происшествие.