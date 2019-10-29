WADA решит судьбу РУСАДА до конца 2019 года

Министерство РФ и Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) выслали во Всемирное антидопинговое агентство дополнительные ответы на ряд вопросов по данным московской антидопинговой лаборатории.

Теперь полученные ответы будут оцениваться департаментом расследований WADA, сообщает ТАСС. – Кроме того, свою оценку ответам дадут независимые судебные и медицинские эксперты. По итогам расследования они предоставят в комитет по соответствию WADA свой доклад. Ожидается, что он будет предоставлен до конца ноября.

"Учитывая сложную техническую природу данного расследования объем оцениваемого материала, на данном этапе не может быть установлен фиксированный график рассмотрения дела, — говорится в сообщении WADA. – Впрочем, в настоящее время ожидается рассмотрение доклада отдела расследований WADA до завершения ноября".

Кроме того, "в самом скором времени" исполком организации под руководством агентства Крейга Рида соберется для обсуждения рекомендации комитета по соответствию. Сделано это будет в связи с истечением 31 декабря полномочий Рида.