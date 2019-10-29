В Великобритании мужчина умер, всю ночь провисев на 88-метровой трубе дымохода

В Великобритании мужчина скончался, застряв на высокой трубе дымохода. Спасатели с помощью вертолета и подъемника более 14 часов пытались достать пострадавшего. Он висел вверх ногами на трубе высотой почти 90 метров.

По словам очевидцев, мужчину заметили утром в понедельник: услышали его крики. Как он оказался на трубе, до сих пор не ясно. Снять его оттуда все же удалось, но спасти его жизнь — нет.

Официальные причины смерти пока не названы. Полиция проводит расследование, сообщает телеканал "Россия 24".