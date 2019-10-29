"Росатом" опубликовал материалы о создании первой атомной бомбы в СССР

Госкорпорация "Росатом" опубликовала ранее засекреченные материалы. Они касаются истории нашей атомной отрасли.

В досье рассказано и о крупных немецких специалистах, которые еще в гитлеровской Германии занимались разработками атомного оружия, а после войны приехали в Советский Союз и участвовали в создании первой советской атомной бомбы.

С рассекреченными документами можно ознакомиться на портале "История "Росатома", сообщает телеканал "Россия 24".