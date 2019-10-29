Япония требует от США прекратить парашютно-десантные учения на острове Окинава

Власти Японии требуют от США, чтобы те прекратили учения своих парашютно-десантных подразделений на острове Окинава. По словам японского министра обороны, такие мероприятия в густонаселенном районе опасны для местных жителей. Тем более при переменчивой погоде.

В Токио отметили, что уже не раз направляли подобные призывы Вашингтону, напоминает телеканал "Россия 24".

Население Окинавы крайне негативно относится к американским тренировкам и учениям. Нередко они заканчиваются инцидентами с жертвами и пострадавшими.