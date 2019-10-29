Правительство Японии подсчитывает ущерб от осенних тайфунов

Япония подсчитывает убытки, нанесенные стране тайфунами за последние два месяца.

По последним данным, ущерб одному только сельскому хозяйству составляет более полутора миллиардов долларов. Серьезно пострадали посевные площади, рыболовные порты, прибрежные фабрики по переработке морепродуктов. Во многих префектурах из-за оползней и наводнений разрушены дома. Три тысячи квартир все еще отключены от водопроводов, сообщает телеканал "Россия 24".

Сообщается, что число погибших возросло. Жертв уже 98. Десять человек числятся пропавшими без вести.