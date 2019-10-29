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29 октября 201908:43

Моногородов может стать вдвое меньше

ГТРК "Южный Урал"

Число моногородов в России может сократиться почти вдвое — с 321 до 170. Такой вопрос обсуждается в Государственной думе и правительстве.

Проверка Счетной палаты показала, что меры по поддержке моногородов не помогли их развитию и не улучшили жизни местных жителей. В связи с этим старая программа развития моногородов, которая была рассчитана до 2025 года, была заморожена.

Как пишут "Известия", на рассмотрение в Минфин был направлен проект новой программы развития моногородов. Важным пунктом документа должна стать актуализация критериев, по которым города получают свой статус.

В министерстве экономического развития пояснили, что пересмотр списка моногородов произойдет не ранее 2020 года, так как необходимо собрать большой объем данных по всем муниципальным образованиям вокруг предприятий. Кроме того, на первом этапе радикально список меняться не будет.

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