В Москве задержали банду, которая присваивала квартиры по поддельным завещаниям

В Москве задержали мошенников, которые подделывали завещания и таким образом присваивали квартиры. В архивы реестровых книг вносили фиктивные данные о ранее оформленных завещаниях. По этой схеме они работали более 10 лет.

Полицейские провели 17 обысков и изъяли более двух с половиной миллионов рублей. Удалось задержать восьмерых подозреваемых им грозит тюремный срок. Одним из мошенников может быть нотариус, в доме которого хранили необходимые преступникам документы.

"Нотариусом и его помощниками открывались наследственные дела, в рамках которых мнимые наследники получали свидетельства о праве наследства по завещанию, предоставляли данные документы в Управление Росрееста, после чего оформляли право собственности", — сообщила "России 24" официальный представитель МВД Ирина Волк.

Дальше мошенники несколько раз перепродавали квартиры сообщникам, которые выступали в роли наследников, покупателей и продавцов. Всего установлено 15 таких квартир.