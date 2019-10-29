Два итальянских футболиста дисквалифицированы за богохульство

Полузащитник "Пармы" Маттео Скоццарелла и его коллега по амплуа из "Сассуоло" Франческо Маньянелли пропустят ближайшие матчи итальянской Серии А. Оба футболиста дисквалифицированы за богохульство.

Скоццарелла в игре с "Интером" допустил нецензурные выражения с упоминанием бога. Такую же выходку позволил себе Маньянелли в игре с "Вероной". Дисциплинарный комитет Серии А изучил видеозаписи обоих инцидентов и принял решение дисквалифицировать сквернословов на одну игру.

Это не первый случай применения подобного наказания в итальянском футболе. Ранее за богохульство был вынужден пропустить один матч полузащитник "Удинезе" Роландо Мандрагора.