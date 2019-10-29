Под Новосибирском произошло землетрясение

В Искитимском районе Новосибирской области произошло землетрясение магнитудой 4,5.

Эпицентр землетрясения располагался в 15 километрах от города Искитим. Главное управление МЧС по региону сообщает, что слабые толчки ощутили жители четырех деревень. Информации о пострадавших и разрушениях нет.

Три рабочие группы приступили к обследованию социально значимых объектов, зданий и сооружений, передает ТАСС.